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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni konu alan yeni bir video yayımladı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uzun yıllara dayanan bir hazırlık sürecinin ürünü olduğu vurgulanırken, sistemin Türkiye'nin yönetim yapısında önemli bir dönüşümü temsil ettiği ifade edildi.

"25 YILIN HAZIRLIĞI"

Faruk Acar, paylaşımında "25 yılın hazırlığı" ifadesine yer vererek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uzun soluklu bir vizyonun sonucu olduğunu belirtti.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin yönetim modelinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiği belirtildi.