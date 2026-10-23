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Kaynak: ANKA

TBMM’de gelecek hafta başlayacak bütçe görüşmeleriyle yoğun bir dönem başlarken, diğer yandan da yeni kanun teklifleri hazırlanıyor.

TBMM’ye sunulacak teklifler arasında, yaklaşık 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi ile ilgili düzenleme de yer alacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik hazırlanan yeni yasal düzenlemeyle, 2017 yılına ait borçlarını ödemeyen 1 milyondan fazla vatandaşın borcunun silinmesi hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık'ta sona erecek olması nedeniyle teklifin yılbaşından önce TBMM'den geçerek yasalaşması planlanıyor.

2017 YILINA AİT GSS BORÇLARI SİLİNECEK

Habertürk'ün haberine göre; AK Parti tarafından hazırlanan yeni yasal düzenleme çalışmasına göre, zaman aşımı süresi 10 yılı aşan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için silme adımı atılıyor.

Teklifin TBMM'den geçerek hayata geçmesi halinde, 2017 yılına ait ödenmemiş GSS prim borcu bulunan 1 milyonu aşkın kişinin borcu tamamen silinecek. Daha önce yapılan uygulamalarla 2012-2016 yılları arasındaki borçlar da benzer şekilde silinmişti.

YILBAŞINDAN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Borcu bulunan vatandaşların devlet hastaneleri ve sağlık kurumlarından hizmet alma süresi 31 Aralık tarihi itibarıyla doluyor.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde aksama yaşanmaması adına düzenlemenin 31 Aralık gelmeden önce Meclis gündemine getirilerek yasalaşması hedefleniyor.

YAKLAŞIK 10 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de geliri belirli seviyenin üzerinde olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve öğrenci statüsündekiler dahil olmak üzere geniş bir kesim GSS kapsamında yer alıyor. Halihazırda sistemde GSS borcu bulunan toplam kişi sayısı 10 milyona yakın seyrederken, bunların 2 milyondan fazlası primlerini bireysel olarak ödüyor, kalan kısmının primi ise devlet tarafından karşılanıyor.