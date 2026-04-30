AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı saldırıya tepki göstererek, "İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir. İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, 'insanlık ittifakı'nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.