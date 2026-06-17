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AKP Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in konuşması sırasında sözlü tepki gösteren Temel Kara isimli yurttaş, korumalar tarafından yaka paça salondan çıkarıldı.

Söz konusu toplantıya AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ile AKP Trabzon Milletvekili ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Toplantıda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e, partililerin bulunduğu bölümden Temel Kara isimli kişi tepki gösterdi.

'YALAN KONUŞUYORSUN'

Yaklaşık 25 yıldır AKP için çalıştığını ifade eden Kara, taleplerinin karşılanmadığını belirterek Başkan Genç’e “Yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun” diye seslendi.

Protesto üzerine Ahmet Metin Genç, Kara’ya, “Temel abi, her gün seni dinliyorum. Sakin ol. Senin işini hallettim. Temel abimize bir çay ikram edelim, bekle beni” ifadelerini kullandı.

KORUMALAR ZORLA YAKA PAÇA DIŞARI ÇIKARDI

Ancak Kara’nın tepkisini sürdürmesi üzerine polis korumaları müdahale etti. Yurttaşın salondan zorla çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı