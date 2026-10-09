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AK Parti, kamusal alanlarda sigara kullanımına net sınırlar getirilmesi, gıda takviyelerinin denetiminin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi ve aile hekimliği düzenlemelerini içeren kapsamlı bir "sağlık paketi" hazırlıyor.

AK Parti tarafından hazırlıkları sürdürülen ve 20-25 maddeden oluşması beklenen yeni "sağlık paketi" kanun teklifi ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Birgün'ün haberine göre, çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM'ye sunulması planlanan teklif, özellikle kamusal alanda sigara kuralları ve gıda takviyeleri konusunda köklü yenilikler öngörüyor.

GIDA TAKVİYELERİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNEMİ

Mevcut durumda gıda ürünü kabul edildiği için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde bulunan takviye edici gıdalarla ilgili yetki devri yolda.

Gıda takviyelerinin içerisindeki maddelerin böbrek ve karaciğer gibi organlarda sağlık sorunlarına yol açabildiği dikkate alınarak üretim yetkisi Sağlık Bakanlığı'na verilecek.

Üretim izninin Sağlık Bakanlığı'ndan alınacağı yeni dönemde, ürünlerin etiket beyanlarının doğru olup olmadığı Bakanlık tarafından denetlenecek.

DIŞ MEKANLARDA SİGARA KULLANIMINA YENİ STANDARTLAR

Yeni düzenlemeyle birlikte kamusal alanlarda sigara kullanımına ilişkin net sınırlar çizilmesi ve mekan standartlarının yeniden belirlenmesi hedefleniyor.

Kapalı Alan Tarifesi: Kış aylarında kafe ve restoranların etrafını açılır kapanır tentelerle kapatarak ısıtıcı koyduğu alanların "kapalı alan" haline geldiğine dikkat çekilerek, bu konuda yeni standartlar getirilecek. İşletmeler mekan büyüklüğüne göre yiyecek-içecek sunulmayan ayrı bir bölüm veya açık alan belirleyecek.

Mesafe Sınırlaması: Hastane bahçeleri, acil servis önleri, ibadethaneler, okullar ve çocukların bulunduğu spor tesislerinin çevresinde belirli bir mesafeye kadar sigara içilmesine izin verilmeyecek.

DENETİMLER SIKILAŞACAK

Kuralların takibi için sigara satışında kimlik gösterme uygulamasının daha sıkı takip edileceği belirtildi. Yetkililer, belli bir tarihten sonra sigaranın tamamen yasaklanması veya belirli bir doğum tarihinden sonrakilere satış yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

ELEKTRONİK SİGARA

Türkiye'de satışının yasak olduğu hatırlatılarak, elektronik sigaraya izin verilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.

TEKLİF YENİ YILA KALABİLİR

AK Partili yetkililer, TBMM'nin mevcut yoğun gündemi (Türk Kızılay Kanun Teklifi, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi, fon tasfiyesi ödemeleri) ve ekim ayının son haftasında başlayacak 2027 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle sağlık paketi görüşmelerinin yeni yıla kalabileceğini belirtti.

Ayrıca obeziteyle mücadele kapsamında, son yıllarda yaygınlaşan sağlık sorunları göz önünde bulundurularak içeceklerdeki şeker oranları ve nişasta bazlı şekerlerin kullanımına yönelik de yasal bir düzenleme planlanıyor.