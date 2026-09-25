Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kıbrıs'tan Ege'ye, Suriye'den Filistin'e kadar her konuda tarihi ve hukuki gerçekleri çarpıtan bu barbar zihniyet, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde suçludur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Paylaşımında, "BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masumu katleden, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir cinayet şebekesinin başı olan Netanyahu, insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez. Kıbrıs'tan Ege'ye, Suriye'den Filistin'e kadar her konuda tarihi ve hukuki gerçekleri çarpıtan bu barbar zihniyet, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde suçludur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye, bu soykırımcı aygıtın sözde tehditlerine, iftiralarına ve manipülasyonlarına hak ettiği cevapları vermeye devam edecektir.

NE OLMUŞTU?

BM kürsüsündeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Birçok ülke, medya aracılığıyla İsrail hakkında yalanlar yaymak için milyarlarca fon sağladı; bunların ilki Katar'dı, sonuncusu ise Türkiye'dir; Erdoğan bir tirandır." ifadelerini kullanmıştı.