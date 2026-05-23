Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye mutlak butlan sonrası sessizliğini korurken, AK Parti'den butlan kararı için ilk yorum Efkan Ala'dan geldi.

Ala'nın açıklamaları şöyle:

"HER ŞEYDE BİZİ SUÇLUYORLAR"

Türkiye’de alternatif yok ama muhalefet var. Muhalefeti görüyorsunuz. Muhalefetin için Ortadoğu kadar karışık. Muhalefet bir meseleyle karşılaştığında hemen görmemezlikten gelemeyeceği büyüklükteki siyasal hareketi suçlamaya çalışıyor. Lider olarak Cumhurbaşkanımıza dönüyor, parti olarak bize dönüyor. Çünkü nereye baksa bizi görüyor. Nereye baksa Cumhurbaşkanımızı görüyor. Ortadoğu’ya bakıyor, biziz. Avrupa’ya bakıyor, biz. Kafkasya’ya bakıyor, biz. Onun için de bizi suçluyor. Bizi suçlama, çare ara.

Şikayet eden Cumhuriyet Halk Partili, şikayet edilen Cumhuriyet Halk Partili, devletin kurumlarına, mahkemeye götürmüşler. Kim götürmüş? Cumhuriyet Halk Partili götürmüş. Kimi götürmüş? Cumhuriyet Halk Partiliyi. Kardeşim buraya bakıp ne söylüyorsun. Sen partinin içine dön ve orayı düzelt ki bizim gerçekten doğru dürüst ülke meselelerini mesele edinen bir muhalefete de ihtiyacımız var. Elbette biz yarışırız, en iyi projelerimizi koyarız, milletimizle paylaşırız. E çok parti olacak. Arzu ederiz ki hayırda yarışan partiler olsun karşıda. Belediyeler hizmette yarışsın. Millet belediyeleri verdi, insan okumaya haya ediyor, izlemek istemiyorsunuz. Yolsuzluktan başka ilişkilere her türlü gayrimeşru ilişkilere insanların görmesini kesinlikle arzu etmediğimiz şeyler” şeklinde konuştu.

"BİZİM İŞİMİZ GÜCÜMÜZ VAR CHP'YLE UĞRAŞAMAYIZ"

Biran önce bizi suçlamayı bıraksınlar. Bizim işimiz gücümüz var. Onlara eğilip de, oralara gidip de, onlarla uğraşamayız. Bizim işimiz gerçekten çok ağır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yle uğraşamayız. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içine dönsün, meseleleri çözsün ve milletle de paylaşsın. Bizim Gazze’de sorunumuz var.