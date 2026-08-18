Kaynak: İHA

Menderes Belediye Başkan Vekilliği devir teslim töreni tamamlandı. Yapılan seçimlerin ardından Başkan Vekili olarak görevlendirilen AK Partili Asuman Şen, görevi resmen devraldı.

Görevin devredilmesinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasına astı.

Törende duygu ve düşüncelerini dile getiren Başkan Vekili Asuman Şen, "İl Başkanlarım, meclis üyelerimiz, kıymetli hemşerilerim; bir süreç geçirdik. Rabbim böyle nasip etti. İnşallah hayırlı olur, hayırlar getirir. Hep birlikte yaşar, hep birlikte çalışırız" ifadelerini kullandı.

"MENDERES’TE AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK"

Törende konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir ve Menderes için yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirterek, "Bizim anlayışımızda hizmetin tarafı olmaz. Menderes için verilen her emek kıymetlidir. Biz bugüne kadar AK Belediyecilik anlayışının temelini oluşturan eser ve hizmet siyasetiyle hareket ettik. Milletin sesine kulak veren, ihtiyacı yerinde gören, sorunu ertelemeden çözen anlayışımızdan asla vazgeçmedik" dedi.

Her kesimi kucaklayacaklarının altını çizen Saygılı, "Bizim Menderes’te ayrımız gayrımız yok. Çiftçimiz de esnafımız da gencimiz de yaşlımız da bizim. Siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun her hemşerimizi aynı samimiyetle kucaklayacağız. Belediye kapısından içeri giren hiç kimse kendisini öteki hissetmeyecek" diye konuştu.

"KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE HERKESE AÇIK OLACAK"

İlçenin çözüm bekleyen sorunlarına odaklanacaklarını ifade eden Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün Menderes bizden yeni tartışmalar değil, yeni eserler bekliyor. Yeni polemikler değil, yeni hizmetler bekliyor. Kısır çekişmelerin içerisinde kaybedecek bir günümüz dahi yok. Yapılmayı bekleyen yollar, dokunulmayı bekleyen mahalleler, destek bekleyen üreticiler ve esnaflar var. Bizim işimiz bunlarla olacak. Mazeretlerin arkasına sığınmayacak, sorumluluk alacağız

"ORTAK AKILLA BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Hizmet yolculuğunda ilçe dinamikleriyle ortak hareket edeceklerini belirten Bilal Saygılı, "Muhtarlarımızla, esnafımızla, çiftçimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla ve STK’larımızla aynı masanın etrafında buluşacağız. Ortak akılla düşünecek, birlikte karar verecek, birlikte başaracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu eser ve hizmet belediyeciliği vizyonu yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Asuman başkanımıza çalışmalarında muvafakiyetler diliyorum" dedi.