Kaynak: DHA

AK Partili Kürşad Zorlu, Orta Koridor’un güney hattı, Zengezur Koridoru ve Mekke Anlaşması’nın önemine dikkat çekerek, 600 milyar doları aşan ticaret kapasitesinin Türk dünyasına sunacağı fırsatları değerlendirdi.

Ankara’da Keçiören Belediyesi ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) iş birliğinde, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Kaşgarlı Mahmut Konferans Salonu’nda ‘Kırgızistan Tanıtım Filmi Gösterimi ve Protokol Konuşmaları’ programı düzenlendi. Mehteran gösterisiyle başlayan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu’nun yanı sıra büyükelçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

‘ORTA KORİDOR VE GÜNEY HATTINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ’

Programda konuşan Zorlu, bölgesel ulaşım ve ticaret güzergâhlarının stratejik önemine dikkat çekti. Zorlu, “Bakın bugün Çin kıyılarından Hazar'a, Kafkasya'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'u konuşuyoruz. Dahası biz Türkiye olarak Suriye'de ve Irak'ta kalkınma yoluyla birlikte Hicaz Demir Yolu'nu harekete geçirecek bir güney koridorunu gün yüzüne çıkarıyoruz. İmzalanan Mekke Anlaşması ile aslında biz Orta Koridor'un güney hattını güvence altına alıyoruz. Daha geçtiğimiz hafta Türkmenistan'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in Zengezur Koridoru'nun Orta Koridor'a dahil edilmesi yönünde çalışmaları hızlandırma açıklaması oldu. Tüm bu gelişmeler 600 milyar doların üzerinde bir dış ticaret kapasitesinin bahsettiğimiz koridor marifetiyle ülkelerimizin dünyaya sunacağı bir iklimi ve gelecek planlamasını ortaya koyuyor. Yaşanan gelişmelere bu gözle ve sorumluluk duygusuyla bakmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

‘29-30 EKİM ZİRVESİNDE SAYIN ALİYEV’İ AĞIRLAYACAĞIZ’

Devletlerin farklı ilerleme yöntemleri benimseyebileceğini belirten Zorlu, egemenlik hukukuna saygı duyduklarını ve sorunların Türk dünyasının ortak istişare mekanizmaları içinde çözülebileceğini ifade etti.

Zorlu, “Lütfen bu konular gündeme geldiğinde devletimizin bakış ve görüşünü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız ve yetkili kurul ve organlarımızın açıklamalarından takip etsinler. Çok net söylüyorum; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a olan sevgisi yürektendir, kalptendir ve geleceğe dimdik ilerleyecek bir müktesebat barındırır. Biz bu kardeşlik hukukuyla büyük fotoğrafı dikkate alarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek 29-30 Ekim’deki zirvemizde Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de inşallah ülkemizde ağırlayacağız. Devlet başkanlarımızın bir arada olduğu o fotoğrafla birlikte yeni ufkumuzu açacak gelişmelere tanıklık edeceğiz” diye konuştu.

‘TÜDSES UYGULAMASI 90 BİN İNDİRMEYİ GEÇTİ’

Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜDSES) projesinin güncel verilerini de paylaşan Zorlu, dijital platformun Türk devletleri arasındaki sivil toplum kuruluşlarının iletişimini güçlendirdiğini belirtti.

Zorlu, "İstanbul’da lansmanını yaptığımız TÜDSES projemiz ile 1200’den fazla Türk devletlerindeki sivil toplum kuruluşunu dijital platforma dahil ettik. Şu an kendi aralarında iletişim ve etkileşim kurabiliyorlar, harita marifetiyle birbirlerini görebiliyorlar. Sistemi her devletin kendi diliyle uyumlu hale getirdik. Mobil cihazlara indirilme oranı da 90 bini geçti. Benzer somut projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kocaeli'deki gençlik buluşmamızın ardından önümüzdeki süreçte bu buluşmayı Kayseri'de gerçekleştireceğiz” dedi.

‘KARDEŞ BELEDİYECİLİK İLİŞKİLERİNİ REVİZE EDECEĞİZ’

Keçiören’in Türk dünyası açısından önemli merkezlerden biri olacağını dile getiren Zorlu, yerel yönetimler arasındaki iş birliklerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk dünyasında imzalanan kardeş belediye anlaşmalarının mevcut durumuna değinen Zorlu, "Türk dünyası arasında imzalanmış 500'den fazla kardeş belediye uygulaması var. Ancak incelediğimde yaklaşık yüzde 10'unun sürdürüldüğünü gördüm. Bu konuyu ilgili bakanlarımızla istişare ederek kardeş belediyelerimizi gerçekten çalışır hale getireceğiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne en son Kerkük ve Nahçıvan dahil oldu. Halep için çok ciddi çalışmaları tamamladık, belediyelerimiz desteklerini götürecek. Kerkük’e ise bir Millet Bahçesi kazandırıyoruz" dedi.