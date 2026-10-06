İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar tartışılmaya devam ederken, AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çeken bir video yayımlandı. Tugay'ın olası parti değişikliğine karşı İzmir'de protestolar da düzenlendi.
İZMİR MARŞI EŞLİĞİNDE "7 EKİM" PAYLAŞIMI
AK Parti'nin paylaşımında İzmir Marşı kullanılırken, videoda "7 Ekim" tarihi öne çıkarıldı. Görüntülerde İzmir'in dağları çöp yığınları üzerinden tasvir edilirken, videonun devamında çöplerin arasından çiçeklerin açtığı görüntülere yer verildi.
GÖZLER 7 EKİM'E ÇEVRİLDİ
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar son günlerde siyasi gündemde tartışılıyor.
Tugay'ın 7 Ekim'de düzenlenecek AK Parti Grup Toplantısı'nda partiye katılacağı ve rozet takacağı öne sürülürken, AK Parti'nin paylaşımında aynı tarihin öne çıkarılması dikkat çekti.
Paylaşım, Tugay'ın parti değişikliği yapacağı yönündeki iddialarla ilişkilendirildi.