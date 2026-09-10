Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanlığı için gerçekleşen yenileme seçiminde sonuç değişti. AK Parti’den istifa eden bağımsız aday Ahmet Cavit, 13 oy alarak meclis başkanı seçildi.
İl Genel Meclisi’nde 1 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen seçimde Cumhur İttifakı adayı Mehmet Ali Gizlice 13 oyla başkanlığı kazanmıştı.
AK PARTİ'DEN İSTİFA EDEN AHMET CAVİT SEÇİMİ KAZANDI
CHP’li meclis üyesi Mehmet Amanvermez ise seçimde gizlilik kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmıştı.
Davayı değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Bu karardan sonra Osmaniye İl Genel Meclisi, yasal süre içinde başkanlık seçimi için yeniden sandığa gitti.
Yenilenen seçimde Ahmet Cavit 13 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Ali Gizlice 10 oyda kaldı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı.
Sonuçlardan sonra Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine Ahmet Cavit seçilmiş oldu.