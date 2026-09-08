Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan seçimi Sibel Tan Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Ancak AK Parti meclis üyelerinin itirazı ile seçimin yenilenmesi kararı alındı.

Belediye meclisinde yapılan ikinci oylama sonucunda yeni başkan AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, sonucu "Kazanan Üsküdar oldu" mesajıyla sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Kazanan Üsküdar oldu 🇹🇷 Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş’ın yerine, Dündar Ziya Gültekin seçildi. Dündar Ziya Gültekin: 23 Sibel Tan Çetinkaya: 19 Üsküdar ve İstanbul'umuza hayırlı olsun"