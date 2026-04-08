TBMM Genel Kurulu, salı günü 15.00, çarşamba ve perşembe günleri 14.00’te toplanıyor. Genellikle müşahede ile açılan birleşimlerde muhalefet partileri zaman zaman yoklama isteyebiliyor. Yoklamalar bazı birleşimlerde birkaç kez talep edilebiliyor ve yeter sayı sağlanamayınca Genel Kurul toplantısı kapanabiliyor. Bu durum, kanun tekliflerinin planlanan sürede görüşülmesini engelliyor.

Bu nedenle AK Parti, Genel Kurul, komisyonlar, Başkanlık Divanı, Danışma Kurulu ve siyasi parti gruplarını kapsayan İç Tüzük’te değişiklik yapmayı planlıyor. Düzenleme ile birleşim yoklamayla kapanırsa, o gün Meclis’e gelmeyen milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının kesilmesine ilişkin yeni ve daha ayrıntılı hükümler getirilecek.

Mevcut İç Tüzük’te, bir milletvekilinin özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim gününe katılmaması halinde, devamsızlığın Başkanlık Divanı tarafından tespit edilip Karma Komisyonda görüşülmesi ve Genel Kurul kararıyla milletvekilliğinin düşebileceği, ayrıca bir yasama yılı içinde 45 birleşimden fazla yok sayılan vekilin yolluklarının üç aylık kesileceği hükme bağlanmış durumda.