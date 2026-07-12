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Kaynak: DHA

Saba saatlerinde eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefat haberi geldi.

Vefatın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten taziye mesajı geldi.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatından dolayı üzgün olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye, kıymetli ailesine, kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."