DEM Parti, Kürt sorununun çözümü açısından Meclis’te yasal düzenlemenin yapılması için AK Parti'ye baskı kurarken AK Parti yönetiminden dikkat çeken bir çıkış geldi.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, sürece ilişkin son detayları köşesine taşıdı.

Yazıcıoğlu'nun yazısı şu şekilde:

"TÜRKİYE'Yİ OYALAMAYA YÖNELİK TUTUM SERGİLENİYOR"

AK Parti yönetimi, PKK'nın, Abdullah Öcalan’ın "zihinlerde de silah bırakılması gerektiği" yönündeki çağrısına uyum göstermediğini belirterek, "Sürekli şunu, bunu yapınız. Her seferinde yeni şart koşuluyor. Uluslararası konjonktürde her an fırsatçılığı kolluyor, konjonktürel gelişmeleri izlemeye yönelik. Burayı da (Türkiye) idare etmeye, oyalamaya yönelik tutum sergileniyor" görüşünü açıkladı.

DEM Parti ve İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme trafiği yürütücüsü İmralı Heyeti’nin, "PKK’nın silah bırakması için örgüt üyelerine hukuki güvence sağlayacak yasal düzenleme şart" yönündeki açıklamaları AK Parti’de "saha" uyarısıyla karşılanıyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yani kamuoyundaki adıyla "Süreç Komisyonu" aşaması sonrasında “Süreç Yasası” olarak adlandırılan PKK’nın silah bırakmasına ilişkin "geçici ve müstakil yasa" hazırlığı gündemde."

SİLAH OLDUKÇA KANUNİ DÜZENLEME OLMAZ

"AK Parti yönetimi ise "kritik eşik" ile ilgili ısrarcı yaklaşımını korurken; "Herhangi bir varlığı kalmadı, örgüt kendini feshetme kararıyla tamamı ile silahı bıraktı diyebiliyor muyuz? Sahada böyle bir maddi gerçeklik yok. Sahada silahlı varlığı kalmadı deniyorsa hukuki düzenleme yapalım. Hukuk, maddi gerçeklik üzerine kurallar bütünü oluşturulmasıdır" görüşünü paylaştı.

AK Parti yöneticisi kaynaklar, Anayasa’nın 10’uncu maddesi uyarınca "kanun önünde eşitlik" ilkesiyle yasal düzenleme ve uygulaması için hazırlık yapıldığını belirterek, "maddi gerçeklik ve ihtiyaç yoksa kanuni düzenleme olmaz" mesajını verdi.

PKK silahlı varlığını sürdürdüğü müddetçe Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) etkin pişmanlık hükümleriyle ve mevcut ceza infaz sistemiyle hareket edilebileceğini anlatan AK Parti yöneticisi, "Şimdi ne yapmalıyız? Örgüt kurucusu geçtiğimiz yıl 27 Şubat’ta koşulsuz silahla bırakma talimatı verdi.

Örgüt kendini feshetme kararını ilan etti. Temmuz ayında Süleymaniye yakınlarında Bese Hozat gibi yöneticileriyle silah yakma girişimi oldu. Sonrasında Meclis’te talep edildiği için komisyon kuruldu ve silah bırakma kararı gerçekliği üzerine adım adım süreç inşa edildi. Komisyon raporuyla da şiddet ve terör örgütü varlığı sona erdiğinde yasal düzenleme yapılacaktır denildi. Peki şu anda sahada ne durumdayız? Sahada hedeflenen noktada değiliz" diye konuştu."

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA UYULMUYOR

"Suriye’de gelişmeler, Halep’te çatışmalar gibi gerekçelerle Kandil’in silahlı elemanlarıyla sahada çatışmalarda bulunmaya devam ettiğini söyleyen AK Parti yöneticisi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi de İran’daki gelişmeler söz konusu. Şimdi sahada şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız; 'PKK var olsun, silahlı elemanları da dursun çünkü yarın öbür gün bölgede kendisine başka bir olanak çıkacaktır. Ama süreçte sadece Türkiye bir şey yapmıyor, yasa çıkarmıyor, süreci güvenceye almıyor'. Oysa Öcalan zihinlerde de silah bırakılmasını istemişti. Öcalan, ‘Dünya konjonktürü şu anda öyle bir hal aldı ki, bundan sonra silah ve şiddetin asla barınamayacağı döneme girilmiştir’ diyerek zihinlerde silah bırakılmasını istemişti. Neden (DEM Parti) bunu söylemiyorlar? Öncesinde ‘İmralı ziyareti olmazsa olmaz’ denilmişti. Sürekli şunu, bunu yapınız. Her seferinde yeni şart koşuluyor. Uluslararası konjonktürde her an fırsatçılığı kolluyor, konjonktürel gelişmeleri izlemeye yönelik. Burayı da (Türkiye) idare etmeye, oyalamaya yönelik tutum sergileniyor. Öcalan ise ‘zihinlerde silah bırakınız, bunu şartsız yapınız’ diyor."

ARKA PLANDA KOD KANUN HAZIRLIĞI VAR

Parti yönetimi, TBMM’de siyasi açıdan “sahada örgüt varlığını koruyor” yaklaşımıyla yasal düzenleme hazırlığını muhalefet cephesiyle ortaklaşarak yürütme yönünde henüz bir adım atmamasına rağmen arka planda ise hazırlık çalışmasını yapıyor.

PKK’nın silah bırakmasına ilişkin “geçici ve müstakil yasa” hazırlığında “Kod Kanun” yaklaşımıyla hazırlığıyla ilgili taslak metnin ortaya çıktığını vurgulayan AK Parti kaynakları, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın görüşleriyle “yasa çerçevesi nasıl olmalı” konusunda hazırlık çalışmasına katkı verdiğini açıkladı.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220 ve 314’üncü maddeleri gibi örgüt ve terör örgütü düzenlemeleri açısından "Kod Kanun"da istisnalar tanımlanacağını belirten kaynaklar, "geçici ve müstakil" şeklindeki kanunda “Amaç, Kapsam, Tanımlar” şeklinde bölümler olacağını işaret etti.

Kod kanunun 1 veya 1,5 yıllık süreyle yürürlükte kalabileceğini anlatan kaynaklar, kanunda nasıl bir çerçeve çizileceğine ilişkin hazırlığı tamamladıklarını bildirdi.