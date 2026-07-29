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Kaynak: DHA

AK Parti, iktidarda ve siyasette geride bıraktığı 25 yıllık süreci simgeleyen yeni amblemini kamuoyuna sundu. Kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan görselde, AK Parti dönemindeki projeler ve yatırımlar tek bir tasarım çatısı altında buluşturuldu.

Yazılı açıklamada, dönüm noktası için "Milletimizle Çeyrek Asır Türkiye Geleceğe Hazır" sloganının belirlendiği duyuruldu. Parti teşkilatı, gücünü halktan alan bu hareketin son 25 senede kaydettiği aşamayla ülkeyi "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna hazırladığını söyledi.

TASARIMDA ÖZEL MOTİFLER VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Görselin estetik yapısı ve anlam dünyası oluşturulurken özel simgelerden faydalanıldığı aktarıldı. Açıklamaya göre tasarımdaki çiçek ve yaprak motifleri medeniyet köklerinden beslenen bereketi, gelişimi ve yeşeren yarınları simgeliyor. Teknoloji figürleri ise yerli inovasyonu, dijitalleşme hamlelerini ve ülkenin küresel alandaki teknolojik gücünü temsil ediyor. Duygusal temalar da insanı merkeze alan hizmet anlayışını ve millete duyulan bağı yansıtıyor.

SAVUNMA, ULAŞIM VE ENERJİDE SİMGELER

Hazırlanan amblemde, farklı sektörlerde hayata geçirilen stratejik hamlelere yer verildi:

Savunma ve Uzay: Milli muharip uçak KAAN, Gökbey helikopteri ve Türksat 6A uydusu tasarımdaki yerini aldı.

Ulaştırma: İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yüksek Hızlı Tren hatları görsele işlendi.

Enerji: Fatih Sondaj Gemisi ile Yusufeli Barajı öne çıkan yapılar arasında sayıldı.

AYASOFYA VE TOGG LOGODA YER ALDI

Tasarımda; Türkiye'nin otomobili Togg, TOKİ konutları ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sosyal devlet anlayışının nişanesi olarak sunuldu.

İnanç ve medeniyet mirasını temsilen ise yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Büyük Çamlıca Camii amblemde konumlandırıldı. Tüm bu eserlerin merkezine ise bağımsızlığın simgesi olan Türk bayrağı yerleştirildi.