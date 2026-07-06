Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar’ın Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay, AK Parti üyeliğinden istifa etti. İl başkanlığından yapılan açıklamada istifanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak gazeteci Zafer Şahin olayın perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

“PARTİMİZLE YOLLARI AYRILDI”

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkez Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay, AK Parti üyeliğinden istifa etmiş olup, partimizle yolları ayrılmıştır” dendi. Açıklamada istifanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

"ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN BAZI İDDİALAR"

Gazeteci Zafer Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifanın arkasında özel hayata ilişkin bazı iddiaların olduğunu dile getirdi. Şahin, "Anlaşılan AK Parti bu iddialar duyulur duyulmaz belediye başkanını istifaya zorlamış. Doğru tavır budur" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre, Atay'ın evli bir kadınla yaşadığı iddia edilen yasak aşk ve ardından gelen "şantaj, tehdit ve ifşa" suçlamaları bulunuyor. Hakkında adli soruşturma başlatılan Atay, partisi AKP’den istifa etti.

İddiaya göre, AKP'li Belediye Başkanı İsa Atay, yaklaşık iki yıl önce evli olan T.T. isimli kadınla yasak bir ilişkiye başladı. Evlilik vaatleriyle başlayan bu gizli ilişki, zamanla çevre tarafından fark edilmeye ve anlaşılmaya başlandı. İlişkinin duyulması ve kadının ayrılmak istemesi üzerine ikilinin arası açıldı.

ŞANTAJ VE TEHDİTLERE BAŞLADI

Aradaki bağların kopmasının ardından şüpheli belediye başkanı, iddialara göre şantaj ve tehdit mekanizmasını devreye soktu. Kadının sadece aralarındaki güvene dayanarak gönderdiği müstehcen fotoğraf ve videoları bir tehdit unsuru olarak kullanan İsa Atay, bu hassas görüntüleri kadının akrabalarına, tanıdıklarına ve diğer köy sakinlerine elektronik ortamda göstererek ifşa etti. Bununla da yetinmeyen Atay, belediye başkanlığı makamının verdiği idari ve siyasi gücü kullanarak kadını ve çocuklarını ölümle tehdit etti; "Seni ve çocuklarını bu köyde barındırmayacağım, köyden sokmayacağım" diyerek baskı uyguladı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

​Yaşananların ardından T.T., can güvenliğinden endişe ederek soluğu savcılıkta aldı ve AKP'li İsa Atay hakkında suç duyurusunda bulundu. ​Şikayetçi olan kadın savcılığa verdiği ifadede şu ifadelere yer verdi:

​"Şüpheli İsa Atay ile yaklaşık iki yıldır süregelen bir gönül ilişkimiz bulunmaktaydı. Eşimden ayrılmam durumunda çocuklarıma ve bana çok iyi yaşam imkanları sağlayacağı yönündeki asılsız vaatlerle irademi sakatlamış ve beni kandırmıştır. İlişkinin çevrede duyulması üzerine şüphelinin tavırları tamamen değişti; şahsımı ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Belediye başkanı olmasının verdiği nüfuzu da kullanarak beni ve çocuklarımı köye sokmamakla, beni barındırmamakla tehdit etmiş ve sahip olduğu gücü üzerimde bir baskı aracı olarak kullanmıştır. Aramızdaki özel ilişki kapsamında kendisine gönderdiğim müstehcen fotoğraf ve videolarımı, çevreye duyulan olaylar neticesinde kendisini haklı çıkarmak ve onu aklamam yönünde bana baskı yapmak amacıyla köy sakinlerine göstermiş ve ifşa etmiştir. Can güvenliğimden endişe ettiğim ve ağır bir onur kırıcı muameleye maruz kaldığım için köyden taşınmak zorunda kaldım. Şikayetçiyim."

DELİLLER DOSYA İÇERİSİNDE SAVCILIĞA VERİLDİ

Şikayetçi kadının avukatı aracılığıyla savcılığa teslim ettiği dosyada; tehdit mesajlarının çıktıları, ses ve görüntü kayıtlarını içeren dijital materyaller ile tanık beyanları delil olarak sunuldu. Hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli İsa Atay'ın Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında şantaj, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya yayma ile hakaret suçlarını işlediği belirtildi.

Dilekçede ayrıca, Atay'ın bu eylemleri belediye başkanlığı makamının verdiği idari güçle gerçekleştirdiği vurgulanarak, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle suçun işlenmesi hükümlerince cezalandırılması amacıyla hakkında kamu davası açılması talep edildi. Bununla birlikte, şikayetçi kadın ve çocuklarının can güvenliğinin korunması amacıyla, 6284 sayılı kanun uyarınca şüpheli belediye başkanı hakkında ivedilikle uzaklaştırma ve önleyici koruma tedbiri kararı verilmesi istendi.