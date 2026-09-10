AK Parti'de transferlerin özeti: Ver şehri al ihaleyi

EŞİNİN ŞİRKETİ TOGG TEDARİKÇİSİ OLDU

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Şirketimizin bağlı ortaklığı JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Togg) tarafından yürütülen yeni bir araç programı kapsamında geliştirme, doğrulama ve seri üretim süreçleri için tedarikçi olarak seçilmiştir. Söz konusu projenin, bağlı ortaklığımızın faaliyet hacmine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.”