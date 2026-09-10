Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu'na ait Jantsa şirketi TOGG’un tedarikçisi oldu.
AK Parti'de transferlerin özeti: Ver şehri al ihaleyi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu'na ait Jantsa şirketi TOGG’un tedarikçisi oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet'te yer alan habere göre şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı.
EŞİNİN ŞİRKETİ TOGG TEDARİKÇİSİ OLDU
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Şirketimizin bağlı ortaklığı JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Togg) tarafından yürütülen yeni bir araç programı kapsamında geliştirme, doğrulama ve seri üretim süreçleri için tedarikçi olarak seçilmiştir. Söz konusu projenin, bağlı ortaklığımızın faaliyet hacmine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.”
HİSSELERİ TAVAN YAPMIŞTI
Çerçioğlu'nun CHP’den AK Parti’ye geçtiği dönem CHP Genel Başkanı olan YENİ Parti’nin Genel Başkanı Özgür Özel, Ercan Çerçioğlu'nun şirketine vurgu yaparak, “Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını” sözlerini sarf etmişti.
Öte yandan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmeden önce piyasadaki daralmalar sebebiyle 2025 senesinde 53,4 milyon lira zarar açıklayan şirketin hisseleri, Çerçioğlu’nun AK Parti transferi sonrası tavan yapmıştı.
NE OLMUŞTU?
Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyaset yapan ve ‘Topuklu Efe’ lakabını alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti. Çerçioğlu, İstifa açıklamasında, taleplerini parti yetkililerine iletmelerine rağmen sonuç alamadıklarını ve şahsı ile ailesinin hedef alındığını öne sürdü.
14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti’nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda Özlem Çerçioğlu’na parti rozeti bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Çerçioğlu, törende gerçekleştirdiği konuşmada yargıdan veya yargılanmaktan korkmadığını, alnının ak olduğunu iddia ederek, bundan sonraki süreçte Aydın’a Cumhurbaşkanı himayesinde ve AK Parti çatısı altında hizmet edeceğini ifade etti.
Yaşanan gelişmeler sonrası, CHP ve muhalefet kanadından istifaya dair sert tepkiler yükselmişti. Dönemin CHP yetkilileri ve muhalefet liderleri, siyasi tercihteki bu değişimi eleştirerek sürecin arkasında yatan nedenlere ve aile şirketlerine yönelik ticari gelişmelere dikkat çekti.