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Kaynak: Haber Merkezi

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya’nın parti görevlerinden istifa etmesinin yankıları sürüyor. AK Parti kulislerinde şimdi de Kaya’dan boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı tartışılıyor.

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görevlendirmeye ilişkin değerlendirmelerde olası adayların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlıkları öne çıkarılmaya başlandı. Henüz bir isim üzerinde karar verildiğine ilişkin bilgi bulunmazken, kulislerde kadın milletvekili seçeneği ile mevcut yönetim içinde görev kaydırılması ihtimali konuşuluyor.

KADIN MİLLETVEKİLİ SÜRPRİZİ YAŞANABİLİR

Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre, Sosyal Politikalar Başkanlığına mevcut yönetimden bir ismin kaydırılması yerine AK Partili bir kadın milletvekilinin getirilmesi de seçenekler arasında.

Erdoğan’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise mevcut yönetim içinden bir ismin görevlendirilmesi beklentisi ağırlık kazanıyor. Ancak kadın milletvekili seçeneğinin elendiğine veya görev kaydırılması konusunda kesin karar alındığına ilişkin bir değerlendirme yok. Parti kaynaklarının aktardığı bilgiye göre karar Erdoğan'da...





2003’TEN BU YANA KADINLARIN YÖNETTİĞİ KOLTUK

Görevlendirme tartışmasının dikkat çeken bir başka boyutu da başkanlığın geçmişi. AK Parti’de 2001’de Sosyal İşler adıyla kurulan birim, 2015’te Sosyal Politikalar Başkanlığı adını aldı.

Kuruluş döneminde Sadık Yakut’un, ardından Nurettin Canikli’nin görev yaptığı başkanlığı, Ekim 2003’ten itibaren kadın siyasetçiler yönetti. Nükhet Hotar’ın 2016’ya kadar süren görev dönemini Öznur Çalık izledi. Fatma Betül Sayan Kaya, Ağustos 2018’de görevi Çalık’tan devraldı.

Mart 2021’de başkanlığa Jülide Sarıeroğlu getirildi. Kaya ise Ekim 2023’te görevi Sarıeroğlu’ndan alarak ikinci kez aynı koltuğa oturdu.





Başkanlığın son 23 yıldır kadın siyasetçiler tarafından yönetilmesi, yeni görevlendirmede bu çizginin sürdürülüp sürdürülmeyeceğini de merak konusu haline getiriyor.

GÖREV KAYDIRMASININ GEÇMİŞTE ÖRNEĞİ VAR

Bugün AK Parti kulislerinde konuşulan görev kaydırması seçeneği, parti yönetimi açısından yeni bir uygulama değil. Jülide Sarıeroğlu, 2021’de Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığından Sosyal Politikalar Başkanlığına geçirilmişti.

Bu örnek, Kaya’dan boşalan görevin mevcut yönetim içinde yapılacak bir değişiklikle doldurulabileceğine ilişkin beklentinin geçmişte de karşılığı bulunduğunu gösteriyor. Ancak yeni tercihin kimden yana olacağı henüz netleşmiş değil.

Parti kaynakları, konunun bugün Erdoğan başkanlığında yapılması beklenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alınabileceğini belirtiyor. Toplantıda bir ismin kesinleşip kesinleşmeyeceği bilinmezken, Kaya’nın istifası sonrasında yapılacak görevlendirme AK Parti kulislerinde de yakından izleniyor.





NE OLMUŞTU?

Fon soruşturması sürerken, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın borsa işlemleri kamuoyunun gündemine gelmişti. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, çiftin kısa sürede milyar liralık kazanç elde ettiğini ileri sürerek işlemlerin araştırılmasını istemişti.

Kaya, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması ve inceleme sürecinin bağımsız yürütülmesi için siyasi sorumluluk aldığını belirtmişti. Bulunduğu makamın soruşturmaya ilişkin tartışmalara konu edilmesini istemediğini ifade eden Kaya, AK Parti’de yürüttüğü tüm görevlerden affını Erdoğan’dan istediğini duyurmuştu.

Kaya’nın ayrılığıyla birlikte, Ekim 2023’ten bu yana ikinci kez yürüttüğü Sosyal Politikalar Başkanlığına kimin getirileceği sorusu gündeme geldi.