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2 milyar liralık fon skandalının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı görevini bırakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından, başka siyasi isimlerin de soruşturmaya dahil olabileceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Fon krizinin AK Parti içindeki yansımaları sürerken, parti içinde olağanüstü kurultay yapılabileceğine iddiası geldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti’de olağanüstü kurultay tartışmasının yaşandığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin henüz bir tavır ortaya koymadığını yazdı. Selvi, konuya ilişkin Hürriyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLECEK Mİ?

"Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçiş haberi yeni değil, benim asıl vermek istediğim kulis haberi başka.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

Fon krizinden sonra AK Parti’de Olağanüstü Kurultay tartışmaları başladı. Seçimlerden önce olağanüstü kurultaya gidilip, kadroların yenilenmesi talebi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ne der bilinmez.

Seçimlere kurultaydan yeni çıkmış kadrolarla gitmeyi mi tercih eder yoksa tecrübeli isimlerle mi devam eder, orasını kendisi bilir ama fon rezaletinden sonra olağanüstü kurultay tartışmaları başladı."