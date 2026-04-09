AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından parti yönetiminde dikkat çeken bir görev değişikliği açıklandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Başkanlığı görevine Nilhan Ayan’ın getirildiğini duyurdu.

Çelik, yaptığı açıklamada mevcut başkan Sevilay Tuncer’in görevini devrettiğini ancak parti içindeki görevine devam edeceğini belirtti. Tuncer’in MKYK üyesi olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Çelik, yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Başkanlığı’nı Nilhan Ayan’ın yürüteceğini söyledi.

Görev değişikliği, AK Parti’nin MKYK toplantısında alınan kararlar kapsamında gerçekleşti. Nilhan Ayan’ın yeni görevine resmen başladığı bildirildi.

NİLHAN AYAN KİMDİR?

Nilhan Ayan, 5 Şubat 1980 yılında İstanbul’da doğdu.

1998’de Acıbadem Özel Doğuş Lisesi’nden, 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009’da Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı.

2002-2005 yılları arasında haber editörlüğü ve muhabirliği yaptı. 2011-2012 ’de sabah ve gece haberlerinde editörlük ve spikerlik yaptı.