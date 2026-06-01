Mutlak Butlan kararının ardından yaşanan gelişmeler sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabından CHP'de genel başkanların, sosyolojinin, toplumun ve Türkiye'nin değiştiğini ancak CHP'nin oy oranlarının değişmediğini ifade eden bir paylaşım yaptı.

Yayman'ın paylaşımı şöyle:

CHP DEĞİŞMEZ!

Dünya Değişir!

Türkiye Değişir!

Zaman Değişir!

Şartlar Değişir!

Sosyoloji Değişir!

Genel Başkanları değişir!

CHP’NİN OYU ASLA DEĞİŞMEZ

1987 SHP Erdal İnönü % 24.7

1991 SHP Erdal İnönü % 20.8

1995 CHP Deniz Baykal % 10.7

1999 CHP Deniz Baykal % 8.7

2002 CHP Deniz Baykal % 19.4

2007 CHP Deniz Baykal % 20.9

2011 CHP Kemal Kılıçdaroğlu % 25

2015 CHP Kemal Kılıçdaroğlu % 25

2018 CHP Kemal Kılıçdaroğlu % 25

2023 CHP Kemal Kılıçdaroğlu % 25

Herşey değişir, CHP değişmez.