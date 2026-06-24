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Kaynak: AA

Hafta sonu yoğun bir siyasi mesaiye ev sahipliği yapacak olan Sapanca kampı, hem partinin gelecek stratejilerini şekillendirecek hem de kabine üyeleri ile milletvekillerini doğrudan buluşturarak halkın taleplerini masaya yatıracak.

KÜLTÜREL AÇILIŞ VE RESMİ BAŞLANGIÇ

Kamp programı, sadece siyasi oturumlarla değil, kültürel etkinliklerle de zenginleştirildi. Kamp, yaşamı ve mücadelesiyle sembol bir isim olan Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu alan "Şule: Senin Hikayen" dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak. Toplantının resmi startı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı hitap ve açılış konuşmasıyla verilecek. Program kapsamında ayrıca Necip Fazıl Kısakürek'in ölümsüz eserinden uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin de açık hava gösterimi yapılacak.

İKİ ANA SÜTUN: "PARTİ POLİTİKALARI" VE "ORTAK AKIL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından kamp çalışmaları, koordineli olarak ilerleyecek iki ana başlık altında icra edilecek:

-Parti Politikaları Oturumu

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin katılımıyla yapılacak bu oturumlarda; partinin kurumsal hafızası, gelecek hedefleri ve temel politikalar analiz edilecek. Eş zamanlı masalarda dile getirilen tüm yapıcı eleştiriler ve öneriler raporlanarak AK Parti'nin kurumsal yol haritasına dönüştürülecek.

-Ortak Akıl Oturumu

Kabine üyelerinin (Bakanların) katılımıyla düzenlenecek bu tematik oturumlar ekonomi, güvenlik, kalkınma ve toplum ana başlıkları altında şekillenecek

İlgili bakanlar bu dört ana başlıkta dönüşümlü olarak sunumlar yapacak. Böylece kampa katılan tüm isimler, bakanlıkların temel icraatlarını ve projelerini doğrudan ilk ağızdan dinleme fırsatı bulacak.

BU YILIN FARKI: UZUN SUNUMLAR BİTTİ, İNTERAKTİF DÖNEM BAŞLADI

İstişare Toplantısı’nı öncekilerden ayıran en büyük özellik, benimsenen "karşılıklı görüş alışverişi" formatı olacak.

Uzun ve tek taraflı sunumlar yerine, milletvekilleri seçim bölgelerinde vatandaşlardan bizzat dinledikleri talepleri, beklentileri, yerel sorunları ve şikayetleri doğrudan ilgili bakanlara aktaracak. Bakanlar ise hem sahaya yönelik soruları yanıtlayacak hem de yürütülen mikro ve makro projelerin sahadaki yansımalarını ilk elden ölçme şansı yakalayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle özel olarak da bir araya geleceği kampa katılım oldukça geniş tutuluyor.

Kampta yer alacak heyet şu şekilde:

-AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri,

-Merkez Disiplin Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleri,

-Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu,

-Tüm AK Parti Milletvekilleri,

-Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri ve başkan yardımcıları,

-Kabine Üyeleri (Bakanlar) ve Bakan Yardımcıları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu'nun ardından kamp, yine Erdoğan'ın geniş kapsamlı kapanış ve değerlendirme konuşmasıyla pazar günü son bulacak.