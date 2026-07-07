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Açlık sınırının 35 bin TL’yi aştığı ortamda geçim sıkıntısını en derin hisseden emekliler oluyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 17,76 maaş farkı emeklinin kaybını telefi edemedi.

ELEKTRİK BORCUNU ÖDEYEMEYEN KEŞANLI KUDRET AMCA İCRALIK OLDU

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sokak ziyaretleri kapsamında vatandaşın sesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Ancak dünkü bir videoda emekli bir vatandaş ile yaptığı sohbet dikkat çekti.

6 bin TL’lik yaşlılık aylığı ile geçinen Keşanlı Kudret amcanın elektrik borcunu ödeyemediği için icralık olduğunu söylemesi ülke durumunu özetler nitelikte.

Turhan videodaki paylaşımında; “Elektrik borcunu ödeyemediği için icralık olmuş. Evine en son ne zaman et aldığını hatırlamıyor. Ve borcunu ödeyebilmek için Keşan sokaklarında simit satıyor. AKP’nin Türkiye Yüzyılı!” ifadelerini kullandı.

Videoda yer alan konuşmanın deşifresinin tamamı şu şekilde;

Turhan Çömez: Adın ne? Adın ne?

Kudret Amca: Kudret.

Turhan Çömez: Kudret, soyadın?

Kudret Amca: Üçkün.

Turhan Çömez: Kudret amca yaş kaç?

Kudret Amca: 77.

Turhan Çömez: 77. Allah uzun ömür versin. Simit satıyon. Niye satıyon bu simitleri?

Kudret Amca: Mecburum.

Turhan Çömez: Geçinemiyon mu?

Kudret Amca: Mecburum.

Turhan Çömez: Mecbur satıyorum diyorsun. Emekli misin?

Kudret Amca: Değilim.

Turhan Çömez: Değilsin. Yaşlılık aylığı... Kaç para alıyon?

Kudret Amca: Şu an 6 bin... 7 lira oldu, 7 dediler.

Turhan Çömez: 6 bin 200...

Kudret Amca: 7 oldu.

Turhan Çömez: 6 bin lira kadar emekli... yaşlılık aylığı alıyorsun. Yetmiyor tabii. Simit satıyorsun burada. Yetmez değil mi?

Kudret Amca: İcralığım.

Turhan Çömez: İcralıksın.

Kudret Amca: Cereyandan.

Turhan Çömez: Nereden icralıksın? Elektrik borcun mu var?

Kudret Amca: Elektrik borcu.

Turhan Çömez: Elektrik borcun var, icralıksın.

Kudret Amca: 36 lira borcum var. (36 bin lirayı kastediyor)

Turhan Çömez: Ödeyemedin... Ödeyemedin. Peki simit satışları nasıl?

Kudret Amca: Abi günlük harçlığımız çıkıyor.

Turhan Çömez: Ufak tefek çıkıyor bir şeyler. Evine ne zaman et aldın en son?

Kudret Amca: En son... devamlı tavuk kıyması...

Turhan Çömez: Tavuk kıyması alıyorum diyorsun.

Kudret Amca: Yarım kilo...

Turhan Çömez: Kurbandan kurbana da gelirse yiyoruz diyorsun.

Kudret Amca: Gelirse yiyoruz.

Turhan Çömez: Yiyoruz diyorsun. Nerede oturuyorsun?

Kudret Amca: Yörük Mahallesi.

Turhan Çömez: Yörük Mahallesi'nde. Ev senin mi?

Kudret Amca: Evet.

Turhan Çömez: Oh maşallah, güzel. Yengen var mı?

Kudret Amca: Var.

Turhan Çömez: O kaç yaşında?

Kudret Amca: O da 68.

Turhan Çömez: 68 yaşında. Allah kolaylık versin. Allah uzun ömür versin.

Kudret Amca: Amin.

Turhan Çömez: Görüşürüz inşallah.

Kudret Amca: Her zaman.

Turhan Çömez: Sağ ol.