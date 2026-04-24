İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak lanse ettiği yeni çözüm sürecinde son dönemde tıkanıklık yaşandığı belirtiliyor. Komisyonun çalışmaları sonrası beklenen yasal düzenlemeler konusunda henüz net bir adım gelmezken AK Parti’nin konuyla ilgili ikiye bölündüğü öğrenildi.

Gazeteci Nuray Babacan, Nefes’te yazdığı son köşe yazısında AK Parti içinde süreçle ilgili öne çıkan görüşleri sıraladı. Parti içinde terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşı Öcalan’a fazla avans verildiğini düşünenlerin olduğunu belirten Babacan, bu kesimin mağaraların boşaltılmasının Öcalan’ın talimatı ile durdurulduğunu düşündüğünü yazdı.

Babacan ayrıca süreçten dönüş olursa bu durumun aleyhlerine işleyeceğini düşünen bir kesimin de olduğunu ekledi.

Babacan, parti kurmaylarının görüşlerini şöyle aktardı:

“Bu süreç bizim aleyhimize işliyor. Eninde sonunda karar noktasına geleceğiz. Bir yıl sonra erken seçim yapmaktan söz ediyoruz. Peki bu seçim kararını kiminle çıkaracağız? DEM’in desteği olmadan sonuç alamayız.

Bir grup, ‘güvenlik mekanizması karar versin silahların tam bırakıldığı onayı verilmeden yasaları yapmayalım’ diyor. Normalde bunların güvenlik bürokrasisi ve devlet olmasını beklersin, bu sefer tam tersi siyasette direnenler var.

Bazı siyasiler ve bürokratlar olarak biz de ‘yasayı yapalım içine silahların teslim şartını koyalım. Güvenlik mekanizması da ona göre işlesin’ diyoruz. Sonunda bir karar verilecek, bundan geri dönüş yok. Geri dönülürse bir daha bu yol alınamaz…”