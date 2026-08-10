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AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimiyle ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından yapılan meclis oylamasında başkan vekilliğine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti.

Çetinkaya, belediye meclisinde 5 Ağustos'ta düzenlenen seçimin dördüncü turunda 22 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy aldı.

TEHDİT VE BASKI İDDİASI

Taraflar birbirini meclis üyelerinin iradesine müdahale etmekle suçladı.

10 Ağustos Pazartesi günü sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıcaoğlu, ilk başvurularının Başkanlık Divanı üyelerinin görevi kötüye kullanma ve siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçlarına ilişkin iddialar içerdiğini söyledi.

İkinci başvurularının ise üçüncü ve dördüncü turlar arasında Meclis üyelerine yönelik "baskı, tehdit ve alenen hakaret iddiaları hakkında" olduğunu ifade etti.