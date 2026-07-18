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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer, yaklaşık 9 aydır yürüttüğü görevinden istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan Özer, görev değişikliğinin kendi kararı olduğunu belirterek, partiye ve ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürüyen davaya olan bağlılığının devam edeceğini belirterek, "Görevler değişebilir, makamlar gelip geçebilir; ancak dava şuuru, vatan sevgisi ve millete hizmet anlayışı bakidir" dedi.

Görevden ayrılmasına rağmen AK Parti'nin bir neferi olarak ülkeye, millete ve partiye hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Özer, görev değişikliğinin tamamen kendi iradesiyle alındığını ifade etti.

Özer, yaklaşık 9 ay önce il başkanlığı görevine getirilmişti.