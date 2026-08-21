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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan 9 sayfalık “Terörsüz Türkiye” bilgi notu, partinin tüm teşkilat kademelerine ulaştırıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzasıyla hazırlanan belge; MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerine gönderildi.

Bilgi notunda, kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili gündeme gelen tartışmalara ilişkin açıklamalara yer verilirken, teşkilat mensuplarından vatandaşlara yönelik anlatımlarda kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanmaları istendi.

“AF VEYA PAZARLIK DEĞİL” VURGUSU

Belgede, “Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge” hedefinin Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirme amacıyla uygulamaya konulan stratejik bir devlet projesi olduğu belirtildi.

Sürecin bir pazarlık veya müzakere olmadığı vurgulanırken, devletin güvenlik ve hukuk kapasitesini kullanarak terörü tasfiye etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Ayrıca düzenlemenin genel af anlamına gelmediği, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldırmadığı ve yalnızca belirli ve katı şartlara bağlı infaz erteleme mekanizmalarının işletilebileceği kaydedildi.

ÖCALAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Bilgi notunda kamuoyunda en fazla tartışılan başlıklardan biri olan Abdullah Öcalan'ın mevcut düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı konusu da ele alındı.

Metinde, kanun kapsamında “umut hakkı” veya genel af bulunmadığı belirtilirken, 1 Haziran 2005'ten önceki ceza düzenlemelerindeki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kapsam dışında tutulduğu ifade edildi.

Bu nedenle Öcalan'ın mevcut düzenlemeden yararlanmasının hukuken mümkün olmadığı değerlendirmesine yer verildi.

AK PARTİ'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ TEK TEK SIRALANDI

Belgenin değerlendirme bölümünde AK Parti'nin süreçteki kırmızı çizgilerine de yer verildi.

Devletin temel ilkelerinin, egemenlik haklarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün hiçbir koşulda tartışma konusu yapılamayacağı vurgulandı.

Ayrıca şehitleri ve gazileri incitecek hiçbir eyleme müsaade edilmeyeceği belirtilerek, terörün tamamen tasfiye edilmesinin kahramanların mücadelesinin boşa gitmediğinin en büyük kanıtı olacağı ifade edildi.

TEŞKİLATLARA KUCAKLAYICI DİL TALİMATI

Bilgi notunda teşkilatların süreçle ilgili kamuoyuna yapacağı anlatımlara da dikkat çekildi.

Partililerden, “Terörsüz Türkiye” hedefini vatandaşlara aktarırken kucaklayıcı, kuşatıcı ve ortak bir söylem kullanmaları istendi. Böylece sürecin toplumsal bütünlük ve devletin temel ilkeleri çerçevesinde anlatılması hedeflendi.