Kaynak: Haber Merkezi

Fon krizi, TBMM’nin yeni yasama dönemindeki ilk çalışma gününün en sert tartışma başlıklarından biri oldu. Muhalefet partilerinin fon krizine ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiği Genel Kurul’da, AK Parti sıralarından yoklama talep edilmesinin ardından toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine çalışmaların sona ermesi muhalefetin tepkisine neden oldu. Fon krizinin Meclis gündeminin ana başlıklarından biri olması bekleniyordu.

MURAT EMİR: “BU TARTIŞMA YAPILMASIN DİYE MECLİSTEN KAÇIYORLAR”

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Kurul’daki gelişmelerin ardından iktidara sert tepki gösterdi. Emir, fon krizinde siyasi sorumluluğun tartışılmasını istediklerini belirterek şunları söyledi:

“20 günü aşkın süredir bu milletin 100 milyar dolarını çaldıktan sonra hiçbir soruya cevap vermeyen, mış gibi yapan, gerçek sorumluları saklayan, hukuki ve siyasi sorumluluğu üstlenmeyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Ve nihayet bugün Meclis açıldı.”

Emir, muhalefetin “Bu fon vurgununu kimler yaptı, kimler göz yumdu, kimler bunun içerisinde?” sorularını yöneltmek istediğini belirterek, AK Parti’yi Genel Kurul’daki tartışmadan kaçmakla suçladı.

“Meclisten kaçmayı tercih ediyorlar, kayboluyorlar ve bu tartışma burada yapılmasın diye, verecek cevapları olmadığı için, bu sözleri dinleyecek yüzleri kalmadığı için kaçıyorlar. Meclisi kapatmaya çalışıyorlar.”

Emir, açıklamasının devamında “Bu fon krizinin faili bunlar” suçlamasında bulunarak, “Nereye kadar kaçarlarsa kaçsınlar! Eninde sonunda o 100 milyar liranın hesabını verecekler” ifadelerini kullandı.

Buğra Kavuncu yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı

KAVUNCU: “KENDİ GETİRDİKLERİ TEKLİFİN GÖRÜŞÜLECEĞİ GÜN YOKLAMA İSTEDİLER”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da yaşananlara tepki gösterdi. Genel Kurul’dan yaptığı açıklamada AK Parti milletvekillerinin yoklama talebiyle Meclis çalışmalarının sona ermesine neden olduğunu savunan Kavuncu, şunları söyledi:

“Meclisteyiz. Sosyal medya hesaplarını susturuyorlar, basını susturuyorlar ve bu fonla ilgili konuşulmasını, yaptıklarının ve ettiklerinin, bütün usulsüzlüklerinin, bütün yolsuzluklarının görülmesini istemedikleri için Meclisi kapattılar.”

Kavuncu, yoklama talebinin iktidar milletvekillerinden gelmesine özellikle dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Görülmemiş bir şey oldu. İktidar milletvekillerinin yapmış olduğu yoklama talebiyle —ki kendi getirdikleri bir kanun teklifinin görüşüleceği gün yoklama talebi istediler— Meclisi kapattırdılar. Olacak iş değil.”

Kavuncu, milletvekillerinin Genel Kurul’daki gelişmeleri cep telefonları aracılığıyla kamuoyuna aktarmaya devam ettiklerini belirterek, “Milletin iradesinin tecelli ettiği bu kurumda her şeyin konuşulmasını engelleyecek kadar artık cüretkâr hale bürünmüş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

ÖZLEM ZENGİN: “KİMİN YAKINI OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN HESAP VERMELİ”

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise fon soruşturmasına ilişkin Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, soruşturmanın kapsamlı biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Zengin, fon meselesinde hukuku ihlal eden ve vatandaşların parasını istismar eden kişilerin siyasi görüşüne, makamına veya kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti. “Bu insanlar muhakkak surette soruşturmaya tabi tutulmalıdır ve ifadeye çağrılmalıdır, her birisi.”

Zengin ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 7 Ekim’de İçtüzük’ün 59’uncu maddesi kapsamında TBMM Genel Kurulu’na gelerek fon soruşturması ve Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına ilişkin milletvekillerine bilgi vereceğini açıkladı.