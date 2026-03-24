Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, Özel’in siyasi üslubunu eleştirerek, “Siyaset tarihimizin en ‘kalitesiz’ siyasetini yapıyor ve en ‘çirkin’ dilini kullanıyor” ifadelerini kullandı. Özel’in uzun süredir hem iç hem dış politika başlıklarında yanlış tutum sergilediğini savunan Çelik, “Sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi” dedi.

Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinin “kendi siyasi siciline eklenen yeni bir olumsuzluk” olduğunu belirterek, bu ifadeleri “kendisine iade ettiklerini” dile getirdi.

“PROVOKASYONLARA VE SİYASİ FİTNELERE GEÇİT YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği değerlerin Türkiye için güvence olduğunu vurgulayan Çelik, açıklamasında küresel gelişmelere de değindi. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve Türkiye’nin çevresinde birden fazla çatışma bulunduğunu hatırlatan Çelik, bu süreçte savunma kapasitesine yönelik eleştirileri de hedef aldı.

Çelik, “Dış kaynaklı provokasyonlara da, içeride oluşturulmaya çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilere siyasi zeminde güçlü şekilde karşılık vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.