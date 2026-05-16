AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli’de düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni”, TURKA Kocaeli Stadyumu’nda on binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen gençlerin doldurduğu stadyumda konserler, sahne performansları ve dijital gösteriler geceye damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle buluşması öncesinde organize edilen etkinliğin sunuculuğunu Eser Yenenler üstlendi. Programın açılışında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gece boyunca sürpriz içeriklerin yer alacağını belirterek katılımcıları selamladı.

Etkinlik mehteran gösterisiyle başlarken, sahnede yer alan sanatçılar ve performanslar tribünlerde festival havası oluşturdu. Yerel isimlerin yanı sıra farklı sanatçılar da gece boyunca sahne aldı.

Müzik programında Uğur Işılak, Ay Yola, Sefo ve DJ Burak Yeter sahne performanslarıyla gençleri coşturdu. Stadyumu dolduran kalabalık, şarkılara eşlik ederek gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu.



MERVE ÖZBEY TARTIŞMASI SÜRÜYOR



Etkinlik öncesinde açıklanan sanatçı listesinde yer alan Merve Özbey’in programdan çıkarılması daha önce sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

notbir.com.tr'nin haberine göre, Özbey’in, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik paylaşımları nedeniyle hedef gösterildiği ve bu nedenle liste değişikliğine gidildiği iddia edilmişti.

ESER YENENLER KARARINA DA TEPKİ GELDİ



Aynı kesim, sunucu Eser Yenenler’e de geçmişte Ekrem İmamoğlu’na destek veren bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi.Yenenler’in söz konusu paylaşımları sosyal medyada yeniden gündem olurken, etkinlikte yer alması da iktidara yakın kesimlerin tepkisini beraberinde getirdi.

İktidar kanadına yakınlığıyla bilinen oyuncu Burak Haktanır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti Gençlik Şöleni’nde sunuculuk için seçilen isim Eser Yenenler olmuş. 24 yıllık iktidarın kültürel ve ideolojik iddiasının geldiği noktayı görmek isteyenler, sadece bu tercihe baksın…” diye yazdı.

Paylaşımın altındaki yorumlarda da, Eser Yenenler’in sunucu olarak seçilmesine tepki gösteren AK Partililerin tepkili ifadeleri dikkat çekti.