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Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada esnafın vergi borçları nedeniyle yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

Kısacık, AK Parti sıralarına seslenerek iktidarın vergi politikalarını eleştirdi.

Esnafın aylardır vergi borçlarını ödeyemediğini dile getirdiğini belirten Kısacık, hesaplara konulan blokelerin ticari faaliyetleri de olumsuz etkilediğini söyledi.

“Herkesle barıştınız, esnafla barışamadınız” diyen Kısacık, şu ifadeleri kullandı:

“Esnaf aylarca bas bas bağırıyor. Diyor ki vergi borçlarını ödeyemiyoruz. Hesaplarımıza bloke koyuyorsunuz, ticaretimizi kilitliyorsunuz.

En azından vergi borcumuzun faizini silin; faizini silin de yapılandırın da ticaretimizi döndürelim diyor. Esnaf bas bas bağırıyor, yalvarıyor.

Esnafın KDV'sinin borcunun faizini bile silmiyorsunuz! Ama Rus şirketlerine gelince alacağınız KDV'nin tamamından bir gecede vazgeçiyorsunuz!

“ELİN YABANCISINA GÖSTERDİĞİNİZ TEŞVİĞİ ESNAFINIZA NEDEN GÖSTERMİYORSUNUZ?”

Ya arkadaşlar, bu esnaflar bizim esnaflarımız ya! Elin yabancısına gösterdiğiniz teşviği zor durumda olan esnafınıza neden göstermiyorsunuz? Bakın, neden göstermiyorsunuz?"