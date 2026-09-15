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Kaynak: AA / İHA / ANKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin genel merkezinde gerçekleşen MYK toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Geçtiğimiz günler tarihimiz açısından önemliydi. 12 Eylül'ün yıl dönümüydü. Açtığı yaraların tamamen kapandığını söyleyemeyiz. Ahlaki açıdan da siyasi açından da gayrimeşrudur darbeler.

"YENİ ANAYASA ÖDEVİMİZ VAR"

Türkiye'nin demokrasisini zayıflatmak için kullanılan manivelalar olarak tarihimize geçmiştir. Siyasetin önünde halen yeni anayasa ödevi vardır.Türkiye artık yeni anayasaya kavuşmalı.Öznesi millet olan anayasa yapılmalı.

Hürmüz büyük bir problem olarak duruyor. İslamabad mutabakatından sonra kalıcı ateşkese geçilemedi. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları doğru bulmuyoruz, reddediyoruz. Suudi Arabistan'ın sağduyusu kıymetlidir. Irak'tan Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarında sorumluların ortaya çıkarılması için ortaya konulan irade kıymetlidir. Bir takım kaos ve kargaşalardan uzak durulmalı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge bağlamında silah bırakılması noktasındaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Irak Başbakanı'nın ifade ettiği gibi devlet otoritesi altında toplanması oradaki insanların hakkının koruyacak adımların hükümetçe atılması önemli.





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