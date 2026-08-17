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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında gündeme gelen ve PKK'dan hüküm giyenlere özgürlük veren "çerçeve yasa" tepki çekmeye devam ediyor. Tartışmanın AK Parti içinde de farklı değerlendirmelere neden olduğu öne sürüldü. Kulislerde, bazı milletvekillerinin kendi seçim bölgelerinde oluşabilecek seçmen tepkisini hesapladığı iddia edildi.

AKP KULİSLERİNDE BÖLGE HESABI

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, parti içinde asıl tartışma düzenlemenin milletvekillerinin seçim bölgelerinde yaratabileceği siyasi baskı üzerine yoğunlaşıyor.

İddiaya göre bazı partililer, özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz'deki milletvekillerinin yaz aylarında seçmen tepkisi nedeniyle zorlanabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

"EN AZ HASARLA ATLATILMASI" BEKLENTİSİ

Kulislerde dile getirilen değerlendirmelere göre, sürecin "PKK şovuna dönüşmeden" ve parti açısından en az siyasi hasarla yönetilmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor.

Bu nedenle düzenlemenin hem Meclis'teki ilerleyişi hem de kamuoyuna anlatılma biçiminin AK Parti açısından kritik görüldüğü ifade ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE YENİ PARTİ DEĞERLENDİRMESİ

Babacan'ın aktardığı kulislerde, sosyal medyada dile getirilen "Özgür Özel ile ekibi arasında görüş ayrılığı" yorumlarının aksine farklı bir değerlendirme yapıldığı da öne sürüldü. Bazı AK Partililerin, Özel'in oylamada milletvekillerini serbest bırakma gerekçesini seçmen tabanına iyi anlattığını düşündüğü belirtildi.

Aynı kulislerde, YENİ Parti'nin geleceği için iş dünyasında yeni şirketlerin ilk kritik dönemini anlatmak için kullanılan "ölüm vadisi" benzetmesinin de yapıldığı iddia edildi.