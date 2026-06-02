"Erdemliler Hareketi" tarafından 14 Ağustos 2001'de kurularak siyaset sahnesine adım atan AK Parti çeyrek asırlık kulvarında büyük önem taşıyan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp, 26-28 Haziran tarihleri arasında Sapanca'daki bir otelde gerçekleştirilecek.

KAMPIN KATILIMCI KADROSU GENİŞ

Devletin zirvesini ve parti yönetimini bir araya getirecek olan kampa Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Kurucular Kurulu üyeleri, Milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri ve başkan yardımcıları, Bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

MASADAKİ 3 KRİTİK BAŞLIK NE?

Üç gün sürecek olan yoğun mesaide partinin ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek stratejik konular değerlendirilecek. Kampın ana gündem maddeleri şu şekilde netleşti:

1. "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Son dönemde siyasetin merkezinde yer alan ve "Terörsüz Türkiye" olarak tanımlanan süreç kampta derinlemesine analiz edilecek.

2. YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin sivil ve yeni bir anayasaya kavuşması için atılacak adımlar, yürütülen görüşmeler ve yol haritası değerlendirilecek.

3. İÇ-DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK

İç politika dinamiklerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler, küresel riskler ve Türkiye'nin güvenlik stratejileri çok yönlü olarak ele alınacak.