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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Bir hususu memnuniyetle ifade etmek istiyorum; İstanbul İl Başkanlığımız, belediyelerimiz ve kadın kollarımız bayrak yarışı içinde hizmet anlayışını sürdürüyor. Üye sayımızı artırarak yola devam ediyoruz.

Kapı kapı çalışarak milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşaa ediyoruz. Her site bir teşkilat anlayışını İstanbul’da hayata geçirmeye başladık. AK saçlılarımızın tecrübesi ile gençlerimiz enerjisini harmanlıyoruz. Cazibe merkezi olmaya devam ediyoruz. Yeni üye seferberliği teşkilatlara yeni bir heyecan kazandır.

Üye sayısı ile açık ara Türkiye’nin birinci partisiyiz. Üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğinin lokomotifi oldu, 253 bin yeni üye kazandır. İstanbul’da üye sayımız 2 milyon 198 bine geldi.

En çok üye yapan ilçelerimiz sırasıyla Beyoğlu, Ataşehir Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu. Durmak yok yola devam. Yeni üyelerimize aramıza hoş geldiniz diyorum.

'AK PARTİ'NİN KAPISI HERKESE AÇIKTIR'

Yeni üyelerin kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 39 ilçe arasında ilk 5’e giren teşkilatları ayrıca kutluyorum. Başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum. Şahsıma sizin gibi inanmış yol arkadaşları nasip ettiği için Allah’a şükrediyorum.

Değerli kardeşlerim; bakınız sadece üye sayısı bakımından değil toplumsal temsil açısından da en büyük gücüz. Her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa herkesin hikayesine yer var.

25 yıl önce partiyi kurarken bu ilkeler ışığında hareket ettik ve öyle de yola devam ediyoruz. AK Parti’nin kapısı millet hizmet aşkıyla yanan herkese açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak isteyen her bir insanımıza yer vardır."

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