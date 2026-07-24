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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"SÜREÇ SADECE CHP İÇ KARGAŞASIYLA SINIRLI KALMAYACAK"

Yeni Parti'nin zeminini iktidarın hazırladığını belirten Okuyan, bu durumun tartışmasız bir gerçek olduğunu dile getirdi. İktidarın bu hamlenin siyasi alanda yaratacağı geniş çaplı etkileri ne derece öngördüğünün ise belirsizliğini koruduğunu aktaran TKP Genel Sekreteri, sürecin henüz başında olunduğunu ifade etti.

"İDEOLOJİSİZLEŞME VE İDDİALI BİR İSİM TERCİHİ"

Geleneksel sol ve sosyal demokrat partilerin (SHP, DSP, SODEP vb.) aksine "Yeni Parti" isminin belirleyici bir iddia taşıdığını kaydeden Okuyan, oluşumun daha kurulma aşamasındayken ANAP tarzı bir yapıdan Atatürkçü seçmeni sağa açan bir çizgiye kadar farklı tanımlamalarla doldurulmaya çalışıldığını savundu. Bu durumun kurucu parti referansını zayıflattığına dikkat çeken Okuyan, siyasette ideolojilerin önemsizleştirildiği bir döneme işaret etti. Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Parti ise daha kurulmadan içinin farklı farklı doldurulmaya çalışıldığı bir oluşuma dönüştü: İdeolojisiz parti, sosyal demokrasinin ilkelerine sadık parti, ANAP gibi parti, Atatürkçü tabanı sağa açan parti… Belki de istenen budur; herkesin, hatta “iliştirilmiş sol”un da kendince bir anlam yüklediği bir parti. Kimbilir belki CHP’ye dönülür ama Yeni Parti böyle bir dönüş için uygun bir ad değil.”

"DEVRİMCİ SİYASET İÇİN YENİ İMKÂNLAR DOĞUYOR"

Özellikle 2021 sonrası ile 6 Şubat depremlerinin ardından hızlanan siyasal ve ideolojik değişimlerin Yeni Parti’yle birlikte yeni bir boyuta ulaştığını belirten Okuyan, mevcut tablonun cumhuriyetçi ve devrimci bir programın geniş kitlelere ulaştırılması adına daha uygun şartlar sunduğunu kaydetti. Okuyan, “Yeni Parti, “ben başka bir şeyim artık” iddiasıdır. Bu iddia ile birlikte milyonlarca kişi “kurucu parti”ye yaslanma alışkanlığını terk etmeye davet edilmiş oluyor. İdeolojilerin ve programların tamamen önemsizleştirildiği burjuva siyasetinde “kurucu parti” referansı sanılanın ötesinde bir öneme sahipti. Bununla boy ölçüşecek tek referans, 25 yıllık bir öyküsü olan Reisçilikti” dedi.