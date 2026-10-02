AK Parti içinden fon skandalı itirafı: 'Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı'

Tayyar, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı. Sözümona finans dehasıydılar, yerli ve milliydiler. Güçlüydüler. Dokunulmazlardı. Yağma coşkusuyla kendi finansal iktidarlarını kuruyorlardı.”