Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, kamuoyunun gündemindeki fon vurgununa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AK Parti içinden fon skandalı itirafı: 'Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı'
Fon skandalına ilişkin soruşturma sürerken eski AK Partili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yaşananların gözlerinin önünde gerçekleştiğini söyleyen Tayyar'ın “Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı. Yerli ve milliydiler” açıklaması gündem oldu.Dilek Taşdemir
Son günlerde kendisine “Fon vurgunu, AK Parti’ye yönelik bir seçim operasyonu muydu? Plan erken mi bozuldu?” şeklinde yorum ve sorular yöneltildiğini belirten Tayyar, yaşananları komplo teorileriyle açıklama yaklaşımına karşı çıktı.
Tayyar, “Bir defa, her başa gelen musibeti komplo teorisiyle izah etme kolaycılığından vazgeçmek gerekir” ifadelerini kullandı.
“Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı”
Yaşananların gözlerinin önünde gerçekleştiğini söyleyen Tayyar, fon skandalında adı geçen çevrelere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Tayyar, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
“Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı. Sözümona finans dehasıydılar, yerli ve milliydiler. Güçlüydüler. Dokunulmazlardı. Yağma coşkusuyla kendi finansal iktidarlarını kuruyorlardı.”
Tayyar, söz konusu kişilerin Erdoğan veya AK Parti'nin yanı sıra dava adamlarının da umurlarında olmadığını söyledi.
"OYUNU BOZAN ERDOĞAN OLDU"
Açıklamasında yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Tayyar, şu ifadeleri kullandı:
“Yozlaşa yozlaşa, göz göre göre, zehirli sarmaşık gibi mahalleyi kuşattılar. Oyunu bozan Erdoğan oldu. Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek bakanımız sahaya indi...
Mahalledeki bu çürük yapıları yıkıp dönüştürmenin kapısını araladı. İnşallah, devamı gelir.”
Tayyar, fon skandalı üzerinden yapılan komplo yorumlarına da tepki göstererek, “Ama kimse bu yozlaşmayı gizemli senaryolarla masumlaştırmaya kalkışmasın” dedi.
İşte Şamil Tayyar'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı...