AK Parti Gençlik Kolları, cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenecek olan 'Bir Gençlik Şöleni' etkinliğinde sahne alacak sanatçıları geçtiğimiz ay duyurmuş, listede yer alan şarkıcı Merve Özbey, sosyal medyadaki AK Parti destekçisi hesapların tepkisini toplamıştı.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

19 Mart'ta gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek verici paylaşımları nedeniyle AK Partili isimlerin hedef tahtasına oturttuğu Özbey, apar topar değiştirilen afişle konser programından çıkarıldı.

Merve Özbey'in listeden çıkarılmasıyla birlikte 16 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte sahne alacak sanatçılar da kesinleşmiş oldu. Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenecek etkinlikte Rap müzik sanatçısı Sefo, şarkıcı Uğur Işılak, DJ Burak Yeter ve Ay Yola müzik grubu sahne alacak.