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Kaynak: AA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminde sonuçlara itiraz edeceklerini bildirdi. AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığında basın mensuplarına konuşan Özdemir, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in rüşvet ve irtikap suçlamaları nedeniyle görevden alınmasının ardından yapılan seçimde usulsüz değerlendirme yapıldığını öne sürdü.

ÖZDEMİR: ADAYIMIZ 19 OY ALDI

Üçüncü turda Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammet Çakır’a 14 ittifak üyesinin yanı sıra 5 CHP’li meclis üyesinin oy verdiğini belirten Özdemir, AK Parti lehine kullanılan bir oyun geçersiz sayıldığını söyledi. Özdemir, sonucun 19’a 18 olması gerektiğini ve seçimi Çakır’ın kazandığını savundu.

Adana Yüreğir’deki belediye başkan vekilliği seçimini hatırlatan Özdemir, benzer bir itirazın ardından Adana İkinci İdare Mahkemesi'nin üçüncü turda kullanılan 19 oyu geçerli ve yeterli kabul ederek AK Parti adayının seçilmesine karar verdiğini aktardı. Özdemir, Eyüpsultan için de yargı sürecini başlatacaklarını ifade etti.

SEÇİM YÖNTEMİNE TARAFSIZLIK ÖNERİSİ

Oyların geçerliliğine ilişkin kararların siyasi çoğunluğun etkisinde kalmasının tarafsızlık tartışmalarına neden olduğunu söyleyen Özdemir, harf ve rakamların birbirine benzetilmesi gerekçesiyle bazı oyların geçersiz sayılmasını da eleştirdi.

Seçimlerde pusula ve mühür gibi yöntemlerle hatalı değerlendirmelerin önüne geçilmesini isteyen Özdemir, nüfusu milyona yaklaşan ilçelerde sonuçları belirleyen divan heyetlerinin de İlçe Seçim Kurulları gibi tarafsız devlet kurumlarınca yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

MECLİS ÜYE SAYISI TARTIŞMASI

Meclis başkan vekilinin belediye başkanını da hesaba katarak üye tam sayısını 37 yerine 38 kabul etmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özdemir, bu uygulamanın hukuki dayanağı bulunmadığını savundu.

Belediye başkanının yürütme organını temsil ettiğini, başkan vekilinin ise belediye meclisi üyeleri arasından seçildiğini belirten Özdemir, belediye başkanının hesaplamaya dahil edilmemesi gerektiğini söyledi. Büyükşehir belediyelerinde de başkan vekilliği görevinin meclis üyeleri arasından belirlendiğini hatırlattı.

AK PARTİ’DEN HİZMET AÇIKLAMASI

Mahkemenin talepleri doğrultusunda karar vermesi durumunda Muhammet Çakır’ın göreve başlayacağına inandığını belirten Özdemir, AK Parti ve MHP teşkilatlarının Eyüpsultan’daki çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Mücadelelerinin yalnızca AK Parti’nin yönettiği belediyelerin sayısını artırmaya yönelik olmadığını söyleyen Özdemir, Çakır ve ekibinin ilçede hizmet üreteceğini ifade etti. Özdemir, yargı sürecinin ardından siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm ilçe sakinlerine eşit hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.