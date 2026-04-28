AK Parti döneminde kamu ihaleleri, "müteahhitlere rant sağlanıyor" iddiasıyla eleştirilmeye devam ediyor. Dev kamu ihalelerinin iktidara yakın şirketlere verildiği yönünde iddialar konuşulurken, şirketlere verilen ve tamamlanamadıkça maliyeti artan projeler müteahhitlerin cebini doldurdu.

MÜTEAHHİTLERE 15,3 MİLYAR LİRA KAYNAK

Sayıştay raporları, AK Parti iktidarı döneminde 'yakın' müteahhitlerin nasıl zenginleştiğini gözler önüne serdi. Müteahhitlere, karayolu yapımları ile aktarılan kaynağın büyüklüğü, merkezi yönetim bütçesinden, “Müteahhitlik gideri” adı altında yapılan ödemelerin detaylarına yansıdı. Karayolu yapımlarında, “Müteahhitlik gideri” kapsamında yapılan ödemelerin, 2026 yılının henüz ilk çeyreğinde 15 milyar TL’yi aştığı görüldü.

KARAYOLU MÜTEAHHİTLERİ KAYNAKLARIN YÜZDE 30'UNU KAPTI

Merkezi yönetim bütçe giderlerine göre, 2026 yılının Ocak-Mart döneminde 51 milyar 660 milyon 265 bin TL’lik müteahhitlik giderine imza atıldı. Toplam 25 kalemde gerçekleşen 51,6 milyar TL’lik müteahhitlik giderinin yüzde 30’unu, karayolu müteahhitlerine yapılan ödemeler oluşturdu. Verilere göre, 2026 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde karayolu yapımı için müteahhitlere, 15 milyar 330 milyon 50 bin TL ödeme yapıldı.