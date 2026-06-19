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Kaynak: İHA

Denizli siyaset dünyası ve Çardak ilçesi acı bir haberle sarsıldı. AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tekeli’den gelen acı haber, AK Parti teşkilatında ve ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tekeli’nin vefatını duyurarak taziye mesajı yayımladı. Mesajında Tekeli’nin teşkilata verdiği emeklere vurgu yaparak ailesine, yakınlarına ve teşkilat mensuplarına başsağlığı dileklerini iletti. Çevresinde çalışkanlığı ve teşkilat faaliyetlerindeki gayretiyle tanınan Belgin Tekeli’nin vefatı, partililer ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Tekeli’nin cenazesinin, Çardak’ta düzenlenecek cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.