AK Parti Sakarya teşkilatı, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla kahvaltı programında buluşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Sakarya teşkilatında milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

'ANAYASADA ADAYLIĞININ ÖNÜNDE BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR'

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusuna değindi. Gül, "Milletimizin önemli mutabakatlarından birisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edip, Türkiye'yi daha güçlü bir liderliğe ulaştırmasıdır. Bu yüzden yeniden aday olması önünde de hukuki bir engel bulunmamaktadır. Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylüyoruz ama bunu ülkemizin demokrasisinin daha da güçlenmesi adına söylüyoruz. Anayasada adaylığının önünde bir engel bulunmamaktadır.” dedi.

Gül, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Milletimizin bu talebi ve beklentisi, ben inanıyorum ki gazi meclisimizde de karşılık bulacak ve meclisimizin de alacağı bir kararla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde, milletimizin bu beklentisinin karşılanacağı yönündeki inancımız tamdır. Türkiye Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem dünyanın süper gücü olarak yoluna devam edecektir. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğine ve tecrübesine ihtiyacı vardır"