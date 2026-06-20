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2018-2025 yılları arasında AKP tarafından, 5 yandaş şirkete üretilmeyen elektrik için tam 559 milyon dolar teşvik ödendi.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Deniz Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

AKP devletin kasasını nasıl hortumluyor?

5 yandaş şirkete ait termik santrallere, üretmedikleri elektrik için astronomik tutarda teşvik ödendiğini tespit ettik.

2018-2025 yılları arasında;

Ödenen teşvik tutarı 559 Milyon Dolar!

AKP marifetiyle⬇️

Kapasite mekanizması adı altında verilen bu teşvik, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin;

Santrallere ait elektrik kapasitelerini güya emre amade olarak hazırda tutmaları için veriliyor.

Yani üretilmemiş elektrik için AKP’nin yandaş şirketlere ödeme garantisi

verdiği bir teşvik!

Bugüne kadar ödenen teşvik tutarlarının

dolar karşılığı (2018-2025 arasında);

🔴 IC İçtaş-Limak’a ait Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine: 192 Milyon Dolar

🔴Kolin Holding’e ait Soma Kolin termik santraline: 125 Milyon Dolar

🔴Konya Şeker A.Ş.’ye ait Soma B termik santraline: 100 Milyon Dolar

🔴Aydem Holding’e ait Yatağan termik santraline: 82 Milyon Dolar

🔴Kazancı Holding’e ait Bolu Goynük termik santraline: 60 Milyon Dolar

Yani 5 yandaş şirkete ödenen toplam teşvik tutarı: 559 Milyon Dolar❗️

Güncel kurla 26 Milyar Lira!

Bunun adı soygundur!

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Resmi İnternet Sitesi