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Kaynak: AA

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır'" mesajına yer verildi.

Paylaşımda, partinin 25. kuruluş yıl dönümü için özel olarak hazırlanan yeni logo da ilk kez kamuoyuna sunuldu.

LOGODA DİKKAT ÇEKEN SİMGELER

Hazırlanan logoda, 25 rakamının içerisine Türkiye'yi temsil eden çeşitli semboller işlendi.

Tasarıma Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil ve yerli savunma sanayisini simgeleyen araçların yanı sıra sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını temsil eden figürler eklendi.

"MİLLETİMİZLE ÇEYREK ASIR, TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR"

AK Parti'nin 25. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan logonun, partinin çeyrek asırlık siyasi geçmişini ve paylaşımda vurgulanan çeşitli yatırım ve projeleri temsil eden görsellerle tasarlandığı görüldü.

Yeni logonun, önümüzdeki dönemde 25. kuruluş yılı etkinlikleri ve kutlamalarında kullanılması bekleniyor.