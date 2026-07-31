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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti, 14 Ağustos'ta 25. yılını kutlayacak. Pazartesi günü yapılan MYK toplantısında, Erdoğan'ın büyük önem verdiği kutlama için, AK Parti’nin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar kapsamlı bir sunum yaptı.

Selvinin yazısından öne çıkanlar şınlar:

Pazartesi günü yapılan MYK toplantısında AK Parti’nin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar kapsamlı bir sunum yaptı.

25 yıl kutlamalarının teması, “Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır” olarak seçildi. Temel vurgu, ikinci 25 yıla hazırlık olacak.

25 YILA ÖZEL ŞARKI

AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde Ankara’da Millet Bahçesi’nde bir miting düzenlenecek. Bu mitingin 25 yıla yakışır bir miting olması hedefleniyor. Miting sırasında 25 yıl kutlamaları olacak ancak şaşaa ve gösteriş olmayacak, tevazuya da özel bir önem verilecek. Sürprizler var deniliyor. Artık onu da miting meydanında göreceğiz.

25. yıl logosu oluşturuldu. Bir de 25 yıla özel bir şarkı besteleniyor. 25’inci yıl şarkısı Ankara’daki mitingde partililerle buluşacak.

TAÇLANDIRACAK KONUŞMA

Çok önemli bir nokta daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 yılı taçlandıracak bir konuşma yapacak. Erdoğan, geçmiş 25 yılın birikimi ile 25 yıllık bir vizyonla gelecek 25 yıla seslenecek.

AÇIK HAVADA BAŞLIYOR

AK Parti’nin 25. yıl kutlamaları 1 Ağustos Cumartesi günü açık hava tanıtımı ile başlayacak. 14 Ağustos’a kadar sürecek açık hava etkinliklerinde AK Parti’nin ilk seçim şarkısı olan, “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısı yer alacak.

Ayrıca 81 ilde AK Parti’ye hizmet etmiş olan kadroların anılacağı “Vefa Buluşmaları” düzenlenecek. AK Parti kadrolarından vefat edenler için mevlitler okutulacak