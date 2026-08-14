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Kaynak: AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında indirimli biletler bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunuldu.

KKTC UÇUŞLARINDA YÜZDE 30 İNDİRİM

Kampanyadan yararlanılarak alınan biletler, 2 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Yolcular, kampanyadan yararlanmak için "AJ30KKTC" kodunu kullanabilecek.

Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

İNDİRİMLİ BİLETLER NE ZAMANA KADAR ALINABİLECEK?

İndirimli biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.