Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında indirimli biletler bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunuldu.

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KKTC UÇUŞLARINDA YÜZDE 30 İNDİRİM

Kampanyadan yararlanılarak alınan biletler, 2 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Yolcular, kampanyadan yararlanmak için "AJ30KKTC" kodunu kullanabilecek.

Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

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İNDİRİMLİ BİLETLER NE ZAMANA KADAR ALINABİLECEK?

İndirimli biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.