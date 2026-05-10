AJet, Anneler Günü’nü seyahat indirimli bilet fırsatıyla kutluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların izlemesi gereken özel bir yöntem bulunuyor. İndirim koduna ulaşmak için öncelikle AJet WhatsApp Kanalı’na katılım sağlanması gerekiyor. Bugün saat 11.00 itibarıyla dağıtılmaya başlanan kodlar, sadece AJet’in resmi WhatsApp kanalı üzerinden temin edilebilecek.

SADECE BUGÜN ALINAN BİLETLER İÇİN GEÇERLİ

Kampanyanın en kritik noktası ise biletleme süresi. Yüzde 30’luk indirimden faydalanabilmek için biletlerin sadece bugün (10 Mayıs 2024) satın alınması gerekiyor.

SEYAHAT ARALIĞI VE KONTENJAN DETAYLARI

Kampanya, sonbahar dönemindeki seyahatleri kapsayacak şekilde planlandı. İşte kampanyanın öne çıkan teknik detayları:

22 Eylül – 30 Kasım 2024 tarihleri arasındaki tüm yurt içi yolculuklar. İndirim fırsatı sadece 5.000 koltuk ile sınırlandırıldı. Yurt içindeki tüm uçuş noktaları kampanya dahilinde yer alıyor.

Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle, indirimli biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Seyahat planı olan yolcuların gün bitmeden işlemlerini tamamlaması önem arz ediyor.