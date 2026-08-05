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Kaynak: AA

Uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için AJet yeni kampanyasını duyurdu. Şirket, sonbahar dönemine özel başlattığı kampanya kapsamında yurt içi uçak biletlerinde yüzde 30 indirim uygulayacağını açıkladı. İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların rezervasyon sırasında "SBAHAR30" kampanya kodunu kullanması gerekiyor.

YÜZDE 30 İNDİRİM İÇİN SÜRE SINIRLI

AJet'in açıklamasına göre kampanya kapsamında indirimli biletler bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Kampanya kapsamında satın alınan indirimli biletler ise 23 Eylül-23 Aralık tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

BAGAJ ÜCRETLERİNDE DE İNDİRİM UYGULANACAK

AJet, kampanyayı yalnızca uçak biletleriyle sınırlı tutmadı. Yolcular, kampanya süresi boyunca uçak altı bagaj hizmetini de yüzde 30 indirimli olarak satın alabilecek.

KAMPANYA SADECE BU KANALLARDA GEÇERLİ

Yüzde 30 indirim fırsatından yararlanmak isteyenlerin biletlerini yalnızca AJet'in resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden satın alması gerekiyor. Kampanyada indirimin uygulanabilmesi için rezervasyon sırasında "SBAHAR30" kodunun girilmesi şartı bulunuyor.