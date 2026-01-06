Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59 destinasyona uçan AJet, yeni yılın ilk kampanyasıyla yolcularına uygun fiyatlı seyahat fırsatı veriyor. Bugün saat 11.00'de başlayan indirimli bilet satışları, yarın 23.59'a kadar sürecek. 9 dolar ve avrodan başlayan biletler, 10 Ocak-12 Mart arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanyada toplam 85 bin koltuk satışa çıkarıldı.

Kampanya kapsamında belirli rotalarda 1 dolar-avro ve vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de yer alıyor.Ayrıca kampanya boyunca tüm hatlarda bagaj ücretleri indirimli olacak. Ek hizmet olarak, normalde 12 avro olan kabin bagajı 5 avroya, "basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı da 12 avrodan 5 avroya düşürüldü.

İndirimli biletler AJet.com, mobil uygulama, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden satın alınabiliyor.